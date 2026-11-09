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Разыскиваемого в Беларуси украинца задержали в Псковской области по обвинению в педофилии

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Себежский суд арестовал гражданина Украины, разыскиваемого Беларусью за преступление против половой неприкосновенности ребенка, для последующей экстрадиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Себежский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и заключил под стражу гражданина Украины 1987 года рождения. Мужчина находится в международном розыске. Правоохранительные органы Республики Беларусь обвиняют его в развратных действиях в отношении заведомо малолетней.

Действия задержанного подпадают под часть 2 статьи 169 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Российское законодательство также квалифицирует этот поступок как тяжкое преступление: пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ устанавливает ответственность за иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Судья арестовал мужчину на 40 суток. Этот срок даст правоохранительным и судебным органам Республики Беларусь время подготовить документы для экстрадиции обвиняемого и привлечь его к уголовной ответственности.

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