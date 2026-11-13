Световой меч Дарта Вейдера продали почти за пять миллионов долларов

Световой меч Дарта Вейдера из киносаги «Звездные войны» был продан на торгах в США почти за пять миллионов долларов, установив рекорд стоимости, сообщает аукционный дом Heritage Auctions.

© Lucasfilm Ltd. (1980). Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар».

«Световой меч Дарта Вейдера… был продан за 4,875 миллиона долларов. Это стало мировым рекордом стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного со "Звездными войнами"», - говорится в заявлении.

Как отмечается, оружие рыцаря-джедая, перешедшего на «темную сторону силы», использовалось на съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».