Депутаты ЗакСа проверили ход ремонта учреждений культуры в Палкинском округе

Ход работ по ремонту Родовского сельского клуба и преображение Качановской библиотеки оценили председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Законодательного Собрания Псковской области Павел Гомон и депутат Надежда Васильева во время рабочей поездки в Палкинский муниципальный округ. Вместе с временно исполняющим обязанности главы округа Анной Николаевой они посетили оба учреждения культуры, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: Псковский парламент / Max
В здании уже отремонтировали основные строительные конструкции и установили систему отопления. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. Впереди - обновление инженерных сетей, фасада и помещений. Работы выполняются по дизайн-проекту, разработанному проектным офисом Министерства культуры Псковской области.
Ремонт стоимостью более 40 миллионов рублей проводится в рамках национального проекта «Семья» и Народной программы «Единой России».
Депутаты встретились с подрядчиком, обсудили текущий этап и дальнейший ход работ.
Депутаты также посетили Качановскую сельскую библиотеку, где реализуют проект «Тёплая страница библиотеки» стоимостью 301,6 тысячи рублей. Инициативу предложило территориальное общественное самоуправление «Радуга». Его цель — создать комфортные условия для посетителей, сохранить книжный фонд и развивать библиотеку как культурный центр села.
В библиотеке уже сложили две новые печи и построили сарай для хранения дров. В дальнейшем планируют установить пять кварцевых обогревателей. В благоустройстве участвуют местные жители и партнеры ТОСа. Они помогают убирать территорию, предоставляют технику и готовят помещения для проведения мероприятий.
Парламентарии намерены продолжить контроль за ходом работ в обоих учреждениях культуры.