Депутаты ЗакСа проверили ход ремонта учреждений культуры в Палкинском округе

Ход работ по ремонту Родовского сельского клуба и преображение Качановской библиотеки оценили председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Законодательного Собрания Псковской области Павел Гомон и депутат Надежда Васильева во время рабочей поездки в Палкинский муниципальный округ. Вместе с временно исполняющим обязанности главы округа Анной Николаевой они посетили оба учреждения культуры, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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В здании уже отремонтировали основные строительные конструкции и установили систему отопления. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. Впереди - обновление инженерных сетей, фасада и помещений. Работы выполняются по дизайн-проекту, разработанному проектным офисом Министерства культуры Псковской области.

Ремонт стоимостью более 40 миллионов рублей проводится в рамках национального проекта «Семья» и Народной программы «Единой России».

Депутаты встретились с подрядчиком, обсудили текущий этап и дальнейший ход работ.

«Важно не просто завершить ремонт, а получить современное и комфортное пространство, которое будет востребовано жителями. Поэтому необходимо внимательно следить за качеством работ и соблюдением сроков», - отметил председатель комитета по бюджету Павел Гомон.

Депутаты также посетили Качановскую сельскую библиотеку, где реализуют проект «Тёплая страница библиотеки» стоимостью 301,6 тысячи рублей. Инициативу предложило территориальное общественное самоуправление «Радуга». Его цель — создать комфортные условия для посетителей, сохранить книжный фонд и развивать библиотеку как культурный центр села.

В библиотеке уже сложили две новые печи и построили сарай для хранения дров. В дальнейшем планируют установить пять кварцевых обогревателей. В благоустройстве участвуют местные жители и партнеры ТОСа. Они помогают убирать территорию, предоставляют технику и готовят помещения для проведения мероприятий.



«Такие проекты особенно ценны тем, что объединяют людей вокруг общего дела. Когда жители сами проявляют инициативу, участвуют в благоустройстве и помогают учреждению, у него появляется не только обновлённое пространство, но и настоящая поддержка сообщества», - подчеркнула депутат Надежда Васильева.

Парламентарии намерены продолжить контроль за ходом работ в обоих учреждениях культуры.