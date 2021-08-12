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Рейд по разъяснению правил пожарной безопасности прошел в Палкинском районе

26 сентября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам Главного управления МЧС России по Псковской области провели рейд по разъяснению требований пожарной безопасности в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного мероприятия осуществлен обход домовладений с проведением инструктажа о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе.

Проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного оборудования, газового оборудования. Распространены памятки по соблюдению правил эксплуатации электроприборов и печного отопления.