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Михаил Ведерников поздравил псковичек с Международным женским днем. ВИДЕО

08.03.2022 08:00|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Дорогие наши женщины! От всей души поздравляю вас с самым светлым весенним праздником – Международным женским днем! Вы всегда были образцом для подражания. Прекрасные, чуткие, верные, целеустремленные – во все времена вы добивались невероятных успехов во всех направлениях деятельности. Вы приносите в мир грацию и гармонию, дарите жизнь и наполняете ее особым смыслом. Вы гордость и символ нашей великой страны. Вызывают искреннее восхищение ваши обаяние и способность вдохновлять на благородные поступки», – отметил он.

Оставаясь женственными и любящими, женщины ярко проявляют себя в политике, культуре, науке и многих других сферах, подчеркнул губернатор. «Мы всегда будем делать все возможное, чтобы наши любимые женщины чувствовали нашу поддержку, были в безопасности и комфорте», – сказал он.

«Искренне поздравляю вас с праздником! От всей души желаю любви, счастья, семейного благополучия и, конечно, мирного неба! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных событий!» – добавил Михаил Ведерников.

Теги: #8 марта #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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