Михаил Ведерников поздравил псковичек с Международным женским днем. ВИДЕО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба администрации Псковской области
Оставаясь женственными и любящими, женщины ярко проявляют себя в политике, культуре, науке и многих других сферах, подчеркнул губернатор. «Мы всегда будем делать все возможное, чтобы наши любимые женщины чувствовали нашу поддержку, были в безопасности и комфорте», – сказал он.
«Искренне поздравляю вас с праздником! От всей души желаю любви, счастья, семейного благополучия и, конечно, мирного неба! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных событий!» – добавил Михаил Ведерников.