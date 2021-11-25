Александр Котов старшему поколению: Ваш пример мотивирует молодежь развиваться

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил представителей старшего поколения и ветеранов с Днем пожилого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Он также отметил, что их пример мотивирует молодое поколение знать и ценить традиции, историю своей семьи, развиваться и идти вперед.
«От всей души желаю вам, дорогие ветераны, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни!», – добавил председатель регионального парламента.