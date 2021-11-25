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Александр Котов старшему поколению: Ваш пример мотивирует молодежь развиваться

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил представителей старшего поколения и ветеранов с Днем пожилого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня мы отмечаем очень сердечный праздник, связанный с искренним чувством уважения и благодарности людям старшего поколения. Прожитые годы – это, прежде всего, огромный человеческий опыт, который учит мудрости и профессионализму, принципиальности и терпимости, доброте и стойкости. Несмотря на солидный возраст, вы сохранили молодость души, блеск в глазах, интерес к жизни. Ваша энергия, оптимизм, трудолюбие и задор по-настоящему восхищают», – подчеркнул Александр Котов.

Он также отметил, что их пример мотивирует молодое поколение знать и ценить традиции, историю своей семьи, развиваться и идти вперед.

«От всей души желаю вам, дорогие ветераны, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни!», – добавил председатель регионального парламента.