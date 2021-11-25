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День защитника Отечества отметили в Псковском филиале Академии ФСИН России

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

На плацу образовательной организации состоялось торжественное построение личного состава с участием руководства и совета ветеранов образовательной организации. Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев отметил, что 23 Февраля – это всенародный праздник, который олицетворяет связь многих поколений защитников Отечества, символизирует их боевые заслуги и самоотверженное служение Родине.

«Так сложилась история Российского государства, что нашему народу пришлось участвовать в многочисленных войнах. На полях сражений и в тылу миллионы наших соотечественников самоотверженно защищали Родину и доказали миру, что народ, отстаивающий право свободно жить на своей земле, – непобедим. Сегодня новые поколения защитников Отечества достойно выполняют свой долг. Патриотизм, мужество и беззаветное служение Отчизне всегда были и остаются важными ценностями российского народа», – сказал Александр Сысоев.

После этого к монументу памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, была возложена гирлянда славы.

Мероприятия по случаю празднования Дня защитника Отечества завершились праздничным концертом с выступлением творческого коллектива образовательной организации и поздравлением мужчин Псковского филиала, вручением медалей «За отличие в службе» и объявлением приказа о присвоении сотрудникам очередных квалификационных званий.

Награждены победители и призеры соревнований по стрельбе из табельного оружия. В личном первенстве среди постоянного состава победу одержал доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Ватан Асадов, на втором месте – начальник курса Вадим Ильин, начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Артем Истомин стал бронзовым призером соревнований.