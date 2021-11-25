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Мужчина в Плюсском районе пришел в полицию и сознался в угоне автобуса

Молодой человек пришел в пункт полиции по Плюсскому району и сознался в угоне автобуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 2 ноября от дома в деревне Лосицы Плюсского района был угнан автобус ПАЗ, принадлежащий одной из местных организаций. Автобус вскоре обнаружили в поселке Плюсса на улице Комсомольской в технически исправном состоянии.

«Причем оперативникам не пришлось долго искать угонщика. Он сам пришел в пункт полиции по Плюсскому району и сообщил, что угон автобуса – на его совести. Этот безработный житель Плюсского района 1997 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, пояснил, что сначала ему захотелось покататься на автобусе. Однако, в ходе поездки он, судя по всему, осознал, что совершил противоправное деяние и решил чистосердечно в этом признаться в полиции», - поделились в ведомстве.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.