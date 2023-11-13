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«Гонки по вертикали»: выборы президента, губернаторский ультиматум и нейросеть за ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

Центральные темы выпуска.

- Выборы президента. Сколько миллионов подписей соберут за Владимира Путина - притом что требуется триста тысяч? Приедет ли в Псков кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий? И какие новые предвыборные проекты стартуют на «ПЛН FM»?

- Саботаж со свинством. Какое продолжение последовало за жесткой критикой мусорщиков со стороны псковского губернатора Михаила Ведерникова?

- Совет Федерации, Союз журналистов плюс искусственный интеллект. Как Псковская Лента Новостей вошла в число победителей всероссийского конкурса и получила награду от Валентины Матвиенко.

- Роман Николаевич меняет жанр. Экс-сотрудник администрации Псковской области, директор Высшей политической школы «Единой России» Роман Романов написал новую книгу. О чем она - и, казалось бы, причем тут ПЛН...

С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже.