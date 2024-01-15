«Гонки по вертикали»: выборы президента, губернаторский ультиматум и нейросеть за ПЛН

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
Ну что, первая рабочая неделя 2024-го осталась позади. По традиции на ней подводили итоги - и минувшего года, и новогодних каникул. Так, в областном правительстве обсуждали, как сработала на праздниках сфера коммунального хозяйства, и говорили о конкретных проблемах. В некоторых случаях оперативно принимались точечные решения – тут и смех, и грех: например, в одном из сельских поселений банально не могли найти кочегара, который слишком рано начал отмечать праздники.
- Товарищи! Товарищи! Пойдем на помощь нашим кочегарам! К топкам, друзья! («Волга-Волга»)
А где-то совсем не до курьезов, и там нужны серьёзные системные меры. Особый разговор о мусоре. Сразу после праздников, 10 января, губернатор Михаил Ведерников подверг жесткой публичной критике работу компаний, отвечающих за уборку и утилизацию коммунальных отходов. Число жалоб огромное, в дни праздников вообще дожили до мусорного коллапса.
Действия руководителей «мусорного» регоператора и мусоросортировочного комплекса глава области назвал свинством и заверил: просто так власти этого не оставят, надзорным органам поручено дать максимально жесткую оценку.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: «Страна сегодня воюет, и то, что вы устроили, это настоящей саботаж. Во время Великой Отечественной войны за это к стенке ставили. И ни у одного нет ни совести, ни страха, ни элементарного уважения к людям».
Продолжение уже последовало. Сегодня на внеочередной сессии областное Собрание депутатов принимает изменения в законе о полномочиях органов исполнительной власти в области обращения с отходами. А тем самым мусорным кампаниям губернатор дал ровно 10 дней на урегулирование ситуации.
- Уль-ти-ма-тум.
- А что такое ультиматум?
- Это такое международное слово. Бить будут («Тимур и его команда»)
Теперь к другой важной теме - выборам президента. Кампания постепенно набирает ход. За два месяца до трехдневного голосования 15-17 марта мы наблюдаем всё больше проявлений публичной активности кандидатов, их доверенных лиц, политических и общественных объединений, других участников предвыборного процесса. Продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Автографов необходимо триста тысяч, а собрано уже под два миллиона - и процесс продолжается. Сегодня по всей стране проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, о чем объявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Кстати говоря, в условиях предвыборной активности партии и секретаря Генсовета в федеральных Telegram-каналах появляются разные прогнозы, типа версии о его грядущем кадровом повышении. Даже конкретные структуры называются, но пока всё это - гадания на кофейной гуще.
Что до объявленного партийным лидером дня единого дня сбора подписей - он проходит во всех регионах и на всех доступных партийных площадках, в их числе - штабы общественной поддержки.
Накануне такой штаб открыли в Пскове, в офисе «Команды 2018». Руководителем ШОП стал спикер регионального парламента Александр Котов, а сопредседателем - секретарь регионального политсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.
Тем временем уже зарегистрированные кандидаты от парламентских партий ведут свою кампанию, ездят по регионам. Информации о том, собираются ли в Псков коммунист Николай Харитонов или кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, нет. Но в принципе можно было рассчитывать на приезд лидера ЛДПР, кандидата на пост президента Леонида Слуцкого.
Так или иначе, в Пскове Слуцкого ждали еще в прошлом году - но не доехал. Скорее всего, не приедет и в оставшиеся до 17 марта пару месяцев. По крайней мере, в графике предвыборных поездок кандидата Псковской области нет, о чем на днях в эфире «ПЛН FM» сообщил побывавший у нас депутат Госдумы от ЛДПР, партийный куратор регионов Северо-Запада Сергей Каргинов.
Сергей Каргинов, депутат Государственной Думы от ЛДПР: «К сожалению, пока в том графике, который у меня существует, 39 регионов - Пскова пока, к сожалению, нет».
Что касается других заявлений партийного куратора ЛДПР, то он дал положительную оценку руководителю регионального отделения партии Антону Минакову, напомнил, что Псковская область для ЛДПР имеет особое значение - даже назвал ее плодородной землей, а чуть позже жестко прокомментировал решение властей Латвии выслать из страны 82-летнего русского военного пенсионера Бориса Каткова, якобы представляющего угрозу нацбезопасности. Напомню, что из Латвии пенсионер прибыл в Псковскую область, деятельное участие в его судьбе принял Михаил Ведерников. Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, ветеран решил отправиться дальше, в Калининград, где он много лет работал - поэтому и захотел вернуться туда. Псковский губернатор переговорил со своим коллегой и другом Антоном Алихановым, и тот заверил, что в Калининграде всё будет готово к встрече и размещению Бориса Каткова, будет оказана вся необходимая помощь и уделено максимальное внимание. Псковские власти со своей стороны обеспечили комфортный и безопасный переезд. Ситуация получила множество комментариев - при этом промолчали блогеры и сотрудники бывшей газеты «Псковская губерния», уехавшие в Ригу. То ли оправдывают депортацию по национальному принципу, то ли новые хозяева не велят, то ли просто испугались перспективы лишения пайки или такой же депортации. Так или иначе, никаких внятных комментариев с этой стороны не прозвучало.
- Да нет, я не трус. Но я боюсь («Бриллиантовая рука»).
Несколько слов в продолжение темы релокантов. В вышедшем в эфир «ПЛН FM» очередном выпуске программы «Политбюро» руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук открестился от беглых иноагентов и прочих блогеров, которые уехали в Ригу и оттуда ведут свою работу - ее некоторые по-прежнему связывают с деятельностью псковского «Яблоко». Как следует из ответа Артура Гайдука, делать этого не следует. Причем, он сослался на позицию лидера псковских яблочников Льва Шлосберга*, который, напомню, внесен Минюстом в список иноагентов.
Артур Гайдук, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко»: «Как сказал Лев Шлосберг* - я совершенно с ним согласен: есть оппозиция, а есть эмиграция, это две совершенно разные вещи. У нас сейчас с ними абсолютно расходятся взгляды. И мы принципиально с ними не работаем. У нас нет никаких совместных проектов и дел, общения у нас нет».
Что касается эфира в целом, то многие наблюдатели отметили: Артур Гайдук стал смелее в оценках, выглядит самостоятельнее, похоже, освоился в кресле председателя регионального отделения партии и дает понять: на смену авторитарному режиму в реготделении пришел коллегиальный стиль управления, роль личности сильно снизилась, отделение партии стало более стабильным. Поживем - увидим, к чему всё это приведет.
Тем временем в Пскове проявились сторонники еще одного потенциального кандидата на пост президента Бориса Надеждина, выдвинутого партией «Гражданская инициатива». В городе появился его штаб и проходит сбор подписей в поддержку выдвижения. Таким образом либералы, о которых все забыли, напомнили о себе. Правда, из ста тысяч необходимых подписей пока собрано порядка одиннадцати, но так или иначе отмечаем телодвижения на этом фланге.
Теперь о приятном. 13 января в России отметили День российской печати. Накануне профессионального праздника журналистов в Москве состоялось награждение победителей ежегодного всероссийского конкурса, проводимого Советом Федерации и Союзом журналистов России. В число призеров вошла и программа «Гонки по вертикали», текстовая версия которой выходит на сайте ПЛН.
Всего на конкурс было выдвинуто более 250 работ из 48 регионов России. Любопытно, что в этом году статьи и программы впервые оценивали не только профессиональные журналисты и сенаторы, но также искусственный интеллект. Результаты нейросетевой модели Сбера почти полностью совпали с мнением членов профессионального жюри.
Вручали награду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. На церемонии присутствовал сенатор от Псковской области, экс-командир 76-й дивизии Алексей Наумец.
Коллектив «Гонок по вертикали» благодарен за высокую оценку нашего скромного труда и приложит все силы, чтобы как минимум не опускать планку. Будем и дальше держать вас в курсе событий, обозревать, анализировать, делать прогнозы и... читать книжки. Это я к тому, что до Пскова дошла новая книга члена Союза писателей России, экс-сотрудника администрации Псковской области Романа Романова.
Исследование в научно-популярном жанре называется «Политика и хронотоп. Фактор времени и пространства в политических процессах». Проще говоря, эта работа о России, ее истории, власти, народе и многом другом. Скажу честно: книжка мне сразу пришлась по нраву, едва открыл ее. Дошел до пятого абзаца, а там про Псковскую Ленту Новостей - как ведущее региональное информационное агентство. Ну как, скажите, мне могла не понравиться такая книжка?
- А я вашу повесть прочел.
- А ну-ну.
- Откровенно, без обид?
- Откровенно.
- Талантливо! («Я шагаю по Москве»)
Если серьезно, то исследование Романа Романова создано на основе многолетней работы в избирательных кампаниях и лекций на площадке Высшей партийной школы «Единой России» Романа Романова. К позиции автора и его выводам можно относиться как угодно, но читать надо обязательно - по крайней мере, тем, кто хочет лучше понимать суть происходящего в России. Так что, рекомендуем к прочтению.
Напоследок несколько слов о некоторых событиях ближайших дней. Уже завтра, то есть в среду, 17 января, в эфире ПЛН ФМ стартует серия круглых столов и дебатов, посвященных президентской кампании, - соберем в студии представителей всех основных политических сил. На четверг, 18-го, запланирован выход второго выпуска «Дневника выборов - 2024» - старт этому проекту дали неделю назад.
А в воскресенье, 21 января, коммунисты отметят столетие со дня смерти Ленина - перед стартом избирательной кампании левые высказывали мнение, что эта круглая дата им, де, в чем-то поможет, даст возможность что-то такое неизвестное объяснить избирателю про Ильича и дать ответ на вопрос, почему зюгановцы предлагают идти с ним - но не в прошлое, а в будущее.
Чем ближе к столетию - подобных разговоров меньше, в целом интереса ноль - ощущение, что всё пока свелось к публикации банальных лозунгов и тезисов в духе еще советского «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Ну да посмотрим, что будет 21-го. Об этом поговорим уже в следующий раз, через неделю, а на сегодня всё.
Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.
* Минюстом России Лев Шлосберг включен в реестр иностранных агентов.