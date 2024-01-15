Политика

«Гонки по вертикали»: выборы президента, губернаторский ультиматум и нейросеть за ПЛН

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Выборы президента. Сколько миллионов подписей соберут за Владимира Путина - притом что требуется триста тысяч? Приедет ли в Псков кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий? И какие новые предвыборные проекты стартуют на «ПЛН FM»?

Саботаж со свинством. Какое продолжение последовало за жесткой критикой мусорщиков со стороны псковского губернатора Михаила Ведерникова?

Совет Федерации, Союз журналистов плюс искусственный интеллект. Как Псковская Лента Новостей вошла в число победителей всероссийского конкурса и получила награду от Валентины Матвиенко.

Роман Николаевич меняет жанр. Экс-сотрудник администрации Псковской области, директор Высшей политической школы «Единой России» Роман Романов написал новую книгу. О чем она - и, казалось бы, причем тут ПЛН...

Ну что, первая рабочая неделя 2024-го осталась позади. По традиции на ней подводили итоги - и минувшего года, и новогодних каникул. Так, в областном правительстве обсуждали, как сработала на праздниках сфера коммунального хозяйства, и говорили о конкретных проблемах. В некоторых случаях оперативно принимались точечные решения – тут и смех, и грех: например, в одном из сельских поселений банально не могли найти кочегара, который слишком рано начал отмечать праздники.

- Товарищи! Товарищи! Пойдем на помощь нашим кочегарам! К топкам, друзья! («Волга-Волга»)

А где-то совсем не до курьезов, и там нужны серьёзные системные меры. Особый разговор о мусоре. Сразу после праздников, 10 января, губернатор Михаил Ведерников подверг жесткой публичной критике работу компаний, отвечающих за уборку и утилизацию коммунальных отходов. Число жалоб огромное, в дни праздников вообще дожили до мусорного коллапса.

Действия руководителей «мусорного» регоператора и мусоросортировочного комплекса глава области назвал свинством и заверил: просто так власти этого не оставят, надзорным органам поручено дать максимально жесткую оценку.

И сам Михаил Ведерников дал, возможно, одну из самых жестких оценок за все годы работы на посту губернатора.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: «Страна сегодня воюет, и то, что вы устроили, это настоящей саботаж. Во время Великой Отечественной войны за это к стенке ставили. И ни у одного нет ни совести, ни страха, ни элементарного уважения к людям».

Продолжение уже последовало. Сегодня на внеочередной сессии областное Собрание депутатов принимает изменения в законе о полномочиях органов исполнительной власти в области обращения с отходами. А тем самым мусорным кампаниям губернатор дал ровно 10 дней на урегулирование ситуации.

- Уль-ти-ма-тум.

- А что такое ультиматум?

- Это такое международное слово. Бить будут («Тимур и его команда»)

Теперь к другой важной теме - выборам президента. Кампания постепенно набирает ход. За два месяца до трехдневного голосования 15-17 марта мы наблюдаем всё больше проявлений публичной активности кандидатов, их доверенных лиц, политических и общественных объединений, других участников предвыборного процесса. Продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Автографов необходимо триста тысяч, а собрано уже под два миллиона - и процесс продолжается. Сегодня по всей стране проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, о чем объявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кстати говоря, в условиях предвыборной активности партии и секретаря Генсовета в федеральных Telegram-каналах появляются разные прогнозы, типа версии о его грядущем кадровом повышении. Даже конкретные структуры называются, но пока всё это - гадания на кофейной гуще.

Что до объявленного партийным лидером дня единого дня сбора подписей - он проходит во всех регионах и на всех доступных партийных площадках, в их числе - штабы общественной поддержки.

Накануне такой штаб открыли в Пскове, в офисе «Команды 2018». Руководителем ШОП стал спикер регионального парламента Александр Котов, а сопредседателем - секретарь регионального политсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Тем временем уже зарегистрированные кандидаты от парламентских партий ведут свою кампанию, ездят по регионам. Информации о том, собираются ли в Псков коммунист Николай Харитонов или кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, нет. Но в принципе можно было рассчитывать на приезд лидера ЛДПР, кандидата на пост президента Леонида Слуцкого.

Как пишут федеральные политические Telegram-каналы, из АП в регионы прошла установка на то, чтобы кандидату от ЛДПР оказывали поддержку - с тем, чтобы он, а не представитель компартии, стал по итогам голосования вторым. Таким образом, интрига, которую мы рассматривали на прошлогодних губернаторских выборах (сумеет ли кандидат от ЛДПР Антон Минаков обойти коммуниста Петра Алексеенко), теперь экстраполируется на президентские выборы.

Так или иначе, в Пскове Слуцкого ждали еще в прошлом году - но не доехал. Скорее всего, не приедет и в оставшиеся до 17 марта пару месяцев. По крайней мере, в графике предвыборных поездок кандидата Псковской области нет, о чем на днях в эфире «ПЛН FM» сообщил побывавший у нас депутат Госдумы от ЛДПР, партийный куратор регионов Северо-Запада Сергей Каргинов.

Сергей Каргинов, депутат Государственной Думы от ЛДПР: «К сожалению, пока в том графике, который у меня существует, 39 регионов - Пскова пока, к сожалению, нет».

Что касается других заявлений партийного куратора ЛДПР, то он дал положительную оценку руководителю регионального отделения партии Антону Минакову, напомнил, что Псковская область для ЛДПР имеет особое значение - даже назвал ее плодородной землей, а чуть позже жестко прокомментировал решение властей Латвии выслать из страны 82-летнего русского военного пенсионера Бориса Каткова, якобы представляющего угрозу нацбезопасности. Напомню, что из Латвии пенсионер прибыл в Псковскую область, деятельное участие в его судьбе принял Михаил Ведерников. Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, ветеран решил отправиться дальше, в Калининград, где он много лет работал - поэтому и захотел вернуться туда. Псковский губернатор переговорил со своим коллегой и другом Антоном Алихановым, и тот заверил, что в Калининграде всё будет готово к встрече и размещению Бориса Каткова, будет оказана вся необходимая помощь и уделено максимальное внимание. Псковские власти со своей стороны обеспечили комфортный и безопасный переезд. Ситуация получила множество комментариев - при этом промолчали блогеры и сотрудники бывшей газеты «Псковская губерния», уехавшие в Ригу. То ли оправдывают депортацию по национальному принципу, то ли новые хозяева не велят, то ли просто испугались перспективы лишения пайки или такой же депортации. Так или иначе, никаких внятных комментариев с этой стороны не прозвучало.

- Да нет, я не трус. Но я боюсь («Бриллиантовая рука»).

Несколько слов в продолжение темы релокантов. В вышедшем в эфир «ПЛН FM» очередном выпуске программы «Политбюро» руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук открестился от беглых иноагентов и прочих блогеров, которые уехали в Ригу и оттуда ведут свою работу - ее некоторые по-прежнему связывают с деятельностью псковского «Яблоко». Как следует из ответа Артура Гайдука, делать этого не следует. Причем, он сослался на позицию лидера псковских яблочников Льва Шлосберга*, который, напомню, внесен Минюстом в список иноагентов.

Артур Гайдук, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко»: «Как сказал Лев Шлосберг* - я совершенно с ним согласен: есть оппозиция, а есть эмиграция, это две совершенно разные вещи. У нас сейчас с ними абсолютно расходятся взгляды. И мы принципиально с ними не работаем. У нас нет никаких совместных проектов и дел, общения у нас нет».

Что касается эфира в целом, то многие наблюдатели отметили: Артур Гайдук стал смелее в оценках, выглядит самостоятельнее, похоже, освоился в кресле председателя регионального отделения партии и дает понять: на смену авторитарному режиму в реготделении пришел коллегиальный стиль управления, роль личности сильно снизилась, отделение партии стало более стабильным. Поживем - увидим, к чему всё это приведет.

Тем временем в Пскове проявились сторонники еще одного потенциального кандидата на пост президента Бориса Надеждина, выдвинутого партией «Гражданская инициатива». В городе появился его штаб и проходит сбор подписей в поддержку выдвижения. Таким образом либералы, о которых все забыли, напомнили о себе. Правда, из ста тысяч необходимых подписей пока собрано порядка одиннадцати, но так или иначе отмечаем телодвижения на этом фланге.

Теперь о приятном. 13 января в России отметили День российской печати. Накануне профессионального праздника журналистов в Москве состоялось награждение победителей ежегодного всероссийского конкурса, проводимого Советом Федерации и Союзом журналистов России. В число призеров вошла и программа «Гонки по вертикали», текстовая версия которой выходит на сайте ПЛН.

Всего на конкурс было выдвинуто более 250 работ из 48 регионов России. Любопытно, что в этом году статьи и программы впервые оценивали не только профессиональные журналисты и сенаторы, но также искусственный интеллект. Результаты нейросетевой модели Сбера почти полностью совпали с мнением членов профессионального жюри.

Вручали награду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. На церемонии присутствовал сенатор от Псковской области, экс-командир 76-й дивизии Алексей Наумец.

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Коллектив «Гонок по вертикали» благодарен за высокую оценку нашего скромного труда и приложит все силы, чтобы как минимум не опускать планку. Будем и дальше держать вас в курсе событий, обозревать, анализировать, делать прогнозы и... читать книжки. Это я к тому, что до Пскова дошла новая книга члена Союза писателей России, экс-сотрудника администрации Псковской области Романа Романова.

Исследование в научно-популярном жанре называется «Политика и хронотоп. Фактор времени и пространства в политических процессах». Проще говоря, эта работа о России, ее истории, власти, народе и многом другом. Скажу честно: книжка мне сразу пришлась по нраву, едва открыл ее. Дошел до пятого абзаца, а там про Псковскую Ленту Новостей - как ведущее региональное информационное агентство. Ну как, скажите, мне могла не понравиться такая книжка?

- А я вашу повесть прочел.

- А ну-ну.

- Откровенно, без обид?

- Откровенно.

- Талантливо! («Я шагаю по Москве»)

Если серьезно, то исследование Романа Романова создано на основе многолетней работы в избирательных кампаниях и лекций на площадке Высшей партийной школы «Единой России» Романа Романова. К позиции автора и его выводам можно относиться как угодно, но читать надо обязательно - по крайней мере, тем, кто хочет лучше понимать суть происходящего в России. Так что, рекомендуем к прочтению.

Напоследок несколько слов о некоторых событиях ближайших дней. Уже завтра, то есть в среду, 17 января, в эфире ПЛН ФМ стартует серия круглых столов и дебатов, посвященных президентской кампании, - соберем в студии представителей всех основных политических сил. На четверг, 18-го, запланирован выход второго выпуска «Дневника выборов - 2024» - старт этому проекту дали неделю назад.

Также в ближайшее время на сайте ПЛН, как всегда в январе, выйдет статья на тему вызовов и угроз наступившего года - как говорится, что двадцать четвертый нам готовит.

А в воскресенье, 21 января, коммунисты отметят столетие со дня смерти Ленина - перед стартом избирательной кампании левые высказывали мнение, что эта круглая дата им, де, в чем-то поможет, даст возможность что-то такое неизвестное объяснить избирателю про Ильича и дать ответ на вопрос, почему зюгановцы предлагают идти с ним - но не в прошлое, а в будущее.

Чем ближе к столетию - подобных разговоров меньше, в целом интереса ноль - ощущение, что всё пока свелось к публикации банальных лозунгов и тезисов в духе еще советского «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Ну да посмотрим, что будет 21-го. Об этом поговорим уже в следующий раз, через неделю, а на сегодня всё.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

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* Минюстом России Лев Шлосберг включен в реестр иностранных агентов.