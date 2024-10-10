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За незаконную вырубку леса в Красногородском районе обвиняемому грозит до 7 лет тюремного заключения

Установленное лицо, которое систематически вырубало и вывозило лес вблизи деревни Якушево Красногородского района, рискует получить до 7 лет тюремного заключения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной прокуратуре.

В результате действий гражданина причинен ущерб на сумму более 4,4 миллионов рублей.

Прокуратурой Красногородского района признано законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) по факту вырубки леса вблизи д. Якушево Красногородского района.

Лицо, причастное к вырубке леса и его транспортировке, установлено. Санкция ч. 3 ст. 260 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.