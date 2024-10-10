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В Пскове запланировали переустройство сетей коллектора на Запсковье

Противоаварийные работы по переустройству сетей коллекторов пройдут в нескольких районах города Пскова. Планы по данному вопросу обсудил губернатор Псковской области на рабочей встрече с главой города Пскова Борисом Елкиным сегодня, 13 марта. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Противоаварийные работы на канализационном коллекторе запланированы в микрорайоне Крестки. В ходе ремонта были обнаружены новые дефекты инженерных сетей. Сейчас специалисты Горводоканала закупают необходимые материалы, чтобы продолжить переустройство сетей коллектора. Прежнего дискомфорта быть не должно.

«Аналогичные мероприятия в этом году пройдут и на коллекторе, обслуживающем дома на улицах Алтаева и Новосёлов на Запсковье. В рамках работ, реализуемых по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланировано увеличение пропускной способности труб», - заявил Михаил Ведерников.