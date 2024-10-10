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Проект «Звучащая азбука Пскова»: Туристические сувениры как искусство

Ученики направления «Дизайн» школы креативных индустрий города Пскова разрабатывают изображения для туристических сувениров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в школы креативных индустрий города Пскова.

Фото и здесь: Школа креативных индустрий города Пскова/ сообщество ВКонтакте

Основная идея проекта – «Звучащая азбука», где каждая буква станет отражением локального термина или исторической личности, связанной с Псковом. Это не просто сувениры, а настоящие арт-объекты, которые позволят туристам глубже погрузиться в культурное и историческое наследие города. В процессе работы ученики проводят этнографическое и историческое исследование, чтобы каждая буква азбуки соответствовала фактам о Пскове.

Ассортимент сувениров включает в себя открытки, футболки, кружки и другие предметы, украшенные изображениям. Они станут не только памятными подарками, но и настоящими произведениями искусства, рассказывающими о богатой культуре региона.

Партнером проекта выступил книжный магазин «Книжица», который поддерживает инициативы молодых дизайнеров и предоставляет площадку для реализации их творческих идей.