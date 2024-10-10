Новости

По факту гибели псаломщицы на острове имени Белова проводится проверка

По факту гибели псаломщицы храма Петра и Павла на острове имени Белова проводится проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

13 мая 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов на острове Белов Псковского района тела 72-летней женщины с признаками отравления продуктами горения.

Смотрите также Псаломщица храма Петра и Павла погибла при пожаре на острове имени Белова

По полученной следствием информации причиной возгорания могла послужить неисправная работа электрооборудования. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначили медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

«На территории Псковской области регулярно происходят случаи гибели людей в результате бытовых пожаров. По каждому подобному факту следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний», - отметили следователи.