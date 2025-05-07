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Псаломщица храма Петра и Павла погибла при пожаре на острове имени Белова

Псаломщица храма Петра и Павла поэт и экскурсовод Наталья Соколова погибла при пожаре на острове имени Белова, об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

«Печальная новость пришла с Талабского архипелага в ночь на 13 мая. При пожаре в доме на острове Верхний (имени Белова) на 73-м году жизни трагически погибла псаломщица храма Петра и Павла, поэт и экскурсовод Наталья Соколова», - сказал собеседник.

А вдруг сегодня призовёт Господь?

Услышишь зов: «Пора!»

Заноет трепетом душа:

Что в багаже моём?

Всего месяц назад в актовом зале областной библиотеки имени Курбатова с большим успехом прошёл вечер «Поэзия и красота Талабского архипелага». Дополнительные стулья в зал приносили несколько раз. Наталья Соколова читала стихи из своей первой и единственной книги «А вдруг сегодня призовёт Господь…», только что вышедшей из печати в Москве. Отмечается, что об этой книге она мечтала много лет. Издать её помогли прихожане и настоятель храма Петра и Павла иерей Михаил Буценка. Это было знаком благодарности Наталье Соколовой от всех прихожан за многолетнее служение храму.

Подай, – кричу, – продли мне время,

Багаж из добродетелей легок,

Что принесу к ногам твоим, Спаситель,

Когда увижу я твоё лицо?

Родилась Наталья Соколова в 1952 году в городе Каменск-Уральский на юге Свердловской области. А с 2005 года, последние двадцать лет своей жизни, проживала на острове Верхний Талабского архипелага, в доме рядом с храмом.

Все эти годы она служила псаломщицей при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, писала стихи, рисовала на камнях виды острова и пещерки с молящимися монахами, проводила экскурсии для паломников в подземном (пещерном) храме XV века.

О себе Наталья Соколова говорила поэтично: «Во мне нет ни старости, ни печали… И чудеса реальные, живые я в сердце трепетно ношу…».

«Стихи раба Божия Наталья писала по вдохновению. От души и от сердца, "как мера и красота скажут". Её строки о безграничной любви к Богу и к людям заставляют задуматься о вечном, одновременно стать лучше, чище, добрее. Натальи больше нет с нами, но её духовная лирика, пронизанная крепким бризом Псковского моря, навсегда сохранится в наших сердцах», - заключил собеседник.

О дате прощания будет сообщено дополнительно. Помочь в организации похорон рабы Божией Наталии можно посредством перевода Сбербанк онлайн по номеру телефона настоятеля храма Петра и Павла иерея Михаила Буценка: + 7 (909) 574-42-00.