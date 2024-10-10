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WhatsApp* прекратит поддержку версий для устаревших смартфонов с 1 июня

С 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp* прекратит поддерживаться на ряде устаревших смартфонов на iOS и Android. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на данные компании.

Приложение перестанет работать на устройствах с iOS 15.1 и более ранними версиями, а также на Android ниже версии 5.1.

Как отмечает портал, под прекращение поддержки попадают, в частности, iPhone 5s, 6 и 6 Plus. При этом владельцы моделей 6s, 6s Plus и первого iPhone SE сохранят доступ к мессенджеру при установленной версии iOS 15.8.4.

Владельцам старых устройств рекомендовано обновить операционную систему до совместимой или, при невозможности, перейти на более современное устройство.

Отключение поддержки означает, что пользователи не смогут запускать WhatsApp или его работа на их устройствах будет ограничена, в том числе не смогут устанавливаться обновления безопасности.

Ранее компания сообщила, что мессенджер прекратит поддержку iPhone до версии iOS 15.1 с 5 мая 2025 года.

На сегодняшний день WhatsApp поддерживает устройства, начиная с Android 5.0 и устройства iPhone с iOS 12 или более поздней версии.

В декабре 2023 года Роскомнадзор внес мессенджер в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Реестр ОРИ действует с 2014 года. Компании, включенные в него, обязаны хранить информацию о звонках и переписке пользователей в течение шести месяцев и предоставлять доступ к этим данным уполномоченным государственным органам, включая ФСБ, согласно требованиям «закона Яровой», пишет РБК.

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена