Стали известны победители конкурса социальных проектов в Псковской области

Подведены итоги конкурсного отбора социальных проектов 2025 года в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На реализацию 12 лучших инициатив будет направлено более 5 миллионов рублей.

В числе победителей проект Марины Акчуриной «Дорога в жизнь». Он стартует в пяти округах: Опочецком, Красногородском, Себежском, Пустошкинском и Пушкиногорском. Его цель — помочь семьям, где растут дети с аутизмом и ментальными нарушениями.

Еще один проект-победитель — «Семейный калейдоскоп» Светланы Какановой из Великих Лук. Он включает пять туристических мероприятий: походы для семей, посещения мест памяти Героев Советского Союза, туристский слет.

Ознакомится с полным списком победителей можно по ссылке.