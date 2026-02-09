День работника гражданской авиации России отмечают 9 февраля

Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник — День работника гражданской авиации, установленный Указом Президента РФ № 98 от 9 февраля 2013 года и приуроченный к дате возникновения отечественного воздушного флота.

Надо сказать, что пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, но развитию этой сферы помешала Первая мировая война (1914-1918). После её окончания, в 1920-е годы, в европейских странах, в том числе и в России, авиация все больше стала использоваться в мирных целях — для перевозок почты, грузов и пассажиров. Полеты выполнялись в основном на переоборудованных военных самолетах.

Начавшаяся деятельность гражданской авиации в стране требовала совершенствования форм её управления. Поэтому 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Именно эта дата считается официальным Днём рождения гражданской авиации в России, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы.

Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров. Полеты из Москвы совершались с Центрального аэродрома, расположенного на Ходынском поле. Там же в ноябре 1931 года открыли первый в стране пассажирский аэровокзал. Позже регулярные рейсы перевели в новые аэропорты.

Появление пассажирского флота обусловило и создание еще нескольких структур. Так, в том же 1923 году было создано общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет», а технический надзор за гражданской авиацией возложили на Главное управление воздушного флота. В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, — «Аэрофлот».

Важно также отметить, что освоение советскими авиаторами воздушных путей проходило в сложных условиях. Ведь тогда ещё фактически не было средств навигации и связи, метеорологического обеспечения полётов. И всё же значение авиации как транспортного средства для людей из года в год возрастало. В 1930-е годы получили развитие воздушные сообщения не только в центральных районах СССР, но и в Казахстане, в Сибири и на Дальнем Востоке. К 1940 году имелась большая сеть местных линий во всех районах Советского Союза, действовало 150 крупных аэропортов.

В годы Великой Отечественной войны летчики «Аэрофлота» выполняли особо важные полеты не только по стране, но и к линии фронта, в тыл врага и за границу. После войны международное воздушное сообщение стало активно возобновляться и расширяться. Гражданская авиация СССР оснащалась новой авиационной техникой, началось широкое внедрение в эксплуатацию вертолетов.

Появились и новые более совершенные самолеты: Ил-12 и Ил-14, в 1956 году на внутренние и международные линии «Аэрофлота» вышел первый в мире реактивный самолёт Ту-104, через год совершил полёт турбовинтовой самолёт Ил-18. В конце 1950-х годов прошел испытания и начал регулярные полёты самый большой в то время лайнер Ту-114, который позже был заменён на дальних трассах новым отечественным самолётом Ил-62.

Кстати, с 1979 по 1988 годы во второе воскресенье февраля отмечали День Аэрофлота. Сегодня все воздухоплаватели страны — представители как гражданской, так и военной авиации — празднуют профессиональный праздник, День Воздушного флота России, в третье воскресенье августа, пишет calend.ru.

Гражданская авиация всегда была и остаётся важнейшей составляющей единой транспортной системы Российской Федерации, способствует росту её экономики и укреплению межрегиональных связей. Ведь в России более 20 тысяч населенных пунктов относятся к районам, где авиация является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности.

Сегодня это сложная многоцелевая отрасль с обширным и разнообразным парком воздушных судов, с широкой сетью аэропортов, учебных и научных заведений. Кроме того, она имеет множество ремонтных предприятий, разветвлённую систему управления воздушным движением, а также некоторыми другими структурами, которые и обеспечивают её жизнедеятельность.

К тому же реализуется несколько программ субсидирования пассажирских воздушных перевозок, в том числе в труднодоступные регионы России, которые направлены на обеспечение роста мобильности населения и повышение доступности услуг воздушного транспорта для пассажиров. Отрасль постоянно решает новые задачи, реализует масштабные проекты, многое делает для увеличения пропускной способности аэроузлов, повышения транспортной связанности регионов.