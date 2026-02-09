 
Новости

День работника гражданской авиации России отмечают 9 февраля

0

Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник — День работника гражданской авиации, установленный Указом Президента РФ № 98 от 9 февраля 2013 года и приуроченный к дате возникновения отечественного воздушного флота.

Надо сказать, что пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, но развитию этой сферы помешала Первая мировая война (1914-1918). После её окончания, в 1920-е годы, в европейских странах, в том числе и в России, авиация все больше стала использоваться в мирных целях — для перевозок почты, грузов и пассажиров. Полеты выполнялись в основном на переоборудованных военных самолетах.

Начавшаяся деятельность гражданской авиации в стране требовала совершенствования форм её управления. Поэтому 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Именно эта дата считается официальным Днём рождения гражданской авиации в России, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы.

Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров. Полеты из Москвы совершались с Центрального аэродрома, расположенного на Ходынском поле. Там же в ноябре 1931 года открыли первый в стране пассажирский аэровокзал. Позже регулярные рейсы перевели в новые аэропорты.

Появление пассажирского флота обусловило и создание еще нескольких структур. Так, в том же 1923 году было создано общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет», а технический надзор за гражданской авиацией возложили на Главное управление воздушного флота. В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, — «Аэрофлот».

Важно также отметить, что освоение советскими авиаторами воздушных путей проходило в сложных условиях. Ведь тогда ещё фактически не было средств навигации и связи, метеорологического обеспечения полётов. И всё же значение авиации как транспортного средства для людей из года в год возрастало. В 1930-е годы получили развитие воздушные сообщения не только в центральных районах СССР, но и в Казахстане, в Сибири и на Дальнем Востоке. К 1940 году имелась большая сеть местных линий во всех районах Советского Союза, действовало 150 крупных аэропортов.

В годы Великой Отечественной войны летчики «Аэрофлота» выполняли особо важные полеты не только по стране, но и к линии фронта, в тыл врага и за границу. После войны международное воздушное сообщение стало активно возобновляться и расширяться. Гражданская авиация СССР оснащалась новой авиационной техникой, началось широкое внедрение в эксплуатацию вертолетов.

Появились и новые более совершенные самолеты: Ил-12 и Ил-14, в 1956 году на внутренние и международные линии «Аэрофлота» вышел первый в мире реактивный самолёт Ту-104, через год совершил полёт турбовинтовой самолёт Ил-18. В конце 1950-х годов прошел испытания и начал регулярные полёты самый большой в то время лайнер Ту-114, который позже был заменён на дальних трассах новым отечественным самолётом Ил-62.

Кстати, с 1979 по 1988 годы во второе воскресенье февраля отмечали День Аэрофлота. Сегодня все воздухоплаватели страны — представители как гражданской, так и военной авиации — празднуют профессиональный праздник, День Воздушного флота России, в третье воскресенье августа, пишет calend.ru.

Гражданская авиация всегда была и остаётся важнейшей составляющей единой транспортной системы Российской Федерации, способствует росту её экономики и укреплению межрегиональных связей. Ведь в России более 20 тысяч населенных пунктов относятся к районам, где авиация является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности.

Сегодня это сложная многоцелевая отрасль с обширным и разнообразным парком воздушных судов, с широкой сетью аэропортов, учебных и научных заведений. Кроме того, она имеет множество ремонтных предприятий, разветвлённую систему управления воздушным движением, а также некоторыми другими структурами, которые и обеспечивают её жизнедеятельность.

К тому же реализуется несколько программ субсидирования пассажирских воздушных перевозок, в том числе в труднодоступные регионы России, которые направлены на обеспечение роста мобильности населения и повышение доступности услуг воздушного транспорта для пассажиров. Отрасль постоянно решает новые задачи, реализует масштабные проекты, многое делает для увеличения пропускной способности аэроузлов, повышения транспортной связанности регионов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026