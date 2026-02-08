Одна из областей на Солнце обновила рекорд XXI века по числу вспышек на звезде

Наблюдаемая сейчас с Земли активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце. Общее число таких событий достигло 66, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Предыдущий рекорд, согласно данным ученых, принадлежал активной области 3664 - за ней было зарегистрировано 64 вспышки.

Перед обновлением показателя, как отмечается в сообщении, в течение почти трех суток сохранялась пауза - группа пятен практически перестала производить вспышки, пишет ТАСС.

Ранее Институт прикладной геофизики сообщал, что 8 февраля в 14:18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N17W47) зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности M1.8 продолжительностью 8 минут, а в 14:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4358 (N16W87) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 28 минут.