Куратор Центра православного добровольчества провёл встречу с гимназистами в Печорах

Куратор Центра православного добровольчества «Путь добра» при Дворце творчества детей и молодёжи города Печоры иерей Сергий Тараканов провёл встречу с с учащимися 8 класса МБОУ «Печорская гимназия». Об этом сообщили в Псковской епархии. 

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Иерей Сергий поделился своими мыслями о значении Рождества Христова, рассказал о смысле праздника, его символике и традициях празднования. Татьяна Игнатьевна также внесла вклад в обсуждение, подчеркнув важность изучения русской культуры и традиций православной веры.

 

«Подобные мероприятия помогают молодым людям лучше понимать свою историю и укреплять связь поколений. Мы благодарны организаторам и участникам за прекрасную атмосферу и искреннее общение. Пусть этот праздник принесёт каждому тепло души и свет надежды!», – отмечают в группе Дворца творчества детей и молодёжи.
 

