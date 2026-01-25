 
На 76-м году жизни скончалась врач-педиатр и экс-глава Новоржева Надежда Якушкина

На 76-м году жизни ушла из жизни врач-педиатр, депутат и бывший глава городского поселения «Новоржев» Надежда Якушкина. О ее кончине сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своем Telegram-канале.

«Путь Надежды Петровны в медицине — это история настоящего призвания и преданности людям», — отметила Любовь Трифонова.

Надежда Якушкина приехала в Новоржевский район с семьей в 1993 году. Она возглавила организационно-методическую работу в местной больнице, совмещая ее с должностью врача-педиатра. Ее профессионализм заслужил доверие родителей, которые следовали ее рекомендациям и советам.

Заслуги врача также были отмечены почетными грамотами. За многолетний добросовестный труд Надежда Якушкина была удостоена звания «Ветеран труда». А в 2014 году она стала победителем конкурса в номинации «Наш любимый доктор: за доброе сердце и верность профессии».

По словам главы муниципалитета, активность и желание делать жизнь Новоржевского округа лучше стали основой депутатской деятельности Надежды Якушкиной. В 2010 году она была избрана главой городского поселения «Новоржев».

«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Надежды Петровны Якушкиной. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах новоржевцев», — заключила Любовь Трифонова.
