На 70-м году жизни скончался музыкант Юрий Рыманов, игравший в группах «Любэ» и «Лейся, песня»

На 70-м году жизни скончался певец, гитарист и композитор Юрий Рыманов, выступавший в последние годы в ансамбле «Лейся, песня» и ранее игравший в группе «Любэ». О его смерти сообщил вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Фото: ВИА «Лейся, песня» / «ВКонтакте»
Коллеги также отметили особую, ни с чем не сравнимую творческую энергетику певца.
Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово (нынешняя Нижегородская область). В 1977 году он выступал вместе с Владимиром Высоцким в составе ВИА «Шестеро молодых». В 1998-2008 годах он был гитаристом группы «Любэ». В последние годы музыкант выступал в ансамбле «Лейся, песня».