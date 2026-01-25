 
На 70-м году жизни скончался музыкант Юрий Рыманов, игравший в группах «Любэ» и «Лейся, песня»

На 70-м году жизни скончался певец, гитарист и композитор Юрий Рыманов, выступавший в последние годы в ансамбле «Лейся, песня» и ранее игравший в группе «Любэ». О его смерти сообщил вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ВИА «Лейся, песня» / «ВКонтакте»

«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться», — говорится в прощальном посте коллектива.

Коллеги также отметили особую, ни с чем не сравнимую творческую энергетику певца.

«Особенно это запомнилось по нашей работе в "Суперстаре" на НТВ, да и в обычной нашей концертной деятельности. Юра всегда был тем самым музыкантом, до которого хотелось дотянуться… Спасибо тебе за то, что был с нами! Упокой душу Господи!», — добавили в ансамбле.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово (нынешняя Нижегородская область). В 1977 году он выступал вместе с Владимиром Высоцким в составе ВИА «Шестеро молодых». В 1998-2008 годах он был гитаристом группы «Любэ». В последние годы музыкант выступал в ансамбле «Лейся, песня». 

