Международный день благотворительности отмечают 5 сентября

Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/67/105 от 7 марта 2013 года, отмечается ежегодно 5 сентября.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Цель Дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

Правительство Венгрии предложило учредить этот День в память о матери Терезе Калькуттской (1910-1997), известной миссионерке и католической монахине, которая полвека служила бедным, больным и сиротам. За свою благотворительную деятельность она получила Нобелевскую премию мира в 1979 году, пишет calend.ru.

Благотворительностью занимались во все времена. Мать Тереза — яркий пример, но не единственный. В России известными благотворителями были граф Шереметев, Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Павел Демидов, которые поддерживали культуру, науку и искусство. Альберт Эйнштейн раздавал автографы за доллар и жертвовал деньги на благотворительность. Сестра Эммануэль (1908-2008) преподавала и строила школы, детские сады и поликлиники для бедных в Турции, Тунисе и Египте. Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) организовал добровольную службу скорой помощи в Пакистане, включая лечение, диспансеризацию, сиротские приюты и реабилитацию наркоманов. Билл Гейтс основал благотворительный фонд в 2000 году для помощи больным и бедным, а также развития здравоохранения и образования.

Благотворительностью занимаются деятели искусства, бизнесмены, политики и обычные люди в разных странах, включая Россию. Константин Хабенский создал фонд для детей с раком, Гоша Куценко — для больных детским церебральным параличом, а Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова в 2008 году основали фонд поддержки деятелей искусства. Владимир Спиваков и Валерий Гергиев учредили фонды для поддержки юных музыкантов и благотворительной деятельности в сфере культуры. Наталья Водянова создала фонд «Обнаженные сердца», построивший более 100 игровых площадок в России. Иосиф Кобзон патронировал детские дома в Ясной Поляне и Туле. Елизавета Глинка основала фонд «Справедливая помощь» для поддержки онкологических и малообеспеченных больных, а также бездомных.