На Солнце впервые за 2 месяца произошла вспышка высшего балла

Крупное событие зафиксировано на Солнце. В 06:19 по Москве произошла вспышка уровня X (высший балл) — первая с 4 февраля, то есть почти за 2 месяца. Об этом пишет официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Фото и видео: официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Это второе заметное событие на Солнце за последние 2 суток после ушедшего мимо Земли выброса плазмы, зарегистрированного 28 марта, в субботу. В обоих случаях речь идет об одной и той же активной области.

Новое выброшенное облако плазмы на данный момент уже видно на снимках, поступающих из космоса. Исходя из них, основная масса вещества уходит вбок. В то же время смещение — отклонение направления движения облака от направления на Землю — составляет около 40 градусов — такой угол не является полностью «безопасным», и периферийные части облака газа Землю могут задеть, рассказали в лаборатории.

Как и прежде (причем сейчас в ещё большей степени) неизбежно возникает корреляция события с назначенным на 1 апреля (01:24 по Москве 2 апреля 2026 года) стартом лунного корабля НАСА, уточнили специалисты.

«Насколько серьезными сочтёт агентство связанные с событием риски и решит ли принимать их во внимание, мы скоро узнаем. В случае прихода края облака к Земле, это произойдёт как раз с 1 на 2 апреля. Служба NOAA (США) ранее сообщала о порученной ей задаче по информированию НАСА о возможности солнечных радиационных бурь в даты миссии Артемис-2 для оценки рисков для жизни и техники. Финальное решение, впрочем, в любом случае принимает агентство с учетом всех факторов», - добавили в Telegram-канале.