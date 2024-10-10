Новости

Международный день красоты празднуют 9 сентября

Международный комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.





Международный комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО (CIDESCO —Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie), который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

С 1957 года квалификация CIDESCO имеет единые международные стандарты. Более 220 школ во всем мире ведут обучение согласно единым стандартам организации с присвоением диплома CIDESCO, который считается самой престижной квалификацией в области косметологии и спа-терапии.

На протяжении веков у каждого народа, каждой страны существовали свои представление о красоте. Лишь в 20 веке, в связи с глобализацией и техническим прогрессом, большинство развитых стран пришли к более или менее единому пониманию красоты.

Прошлый век вообще стал революционным в сфере красоты. Шагнули вперед косметология, мода, парикмахерское дело и искусство ухода за собой. Появились новые технологии и материалы: дизайн и наращивание ногтей, волос, ресниц, пирсинг, SPA, солярий. А вместе с ними и новые профессии — пластический хирург, визажист, стилист.

С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты.

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года, пишет calend.ru.

Далеко не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого пола с классическими параметрами 90-60-90. Жюри выделяют особ, наделенных неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида.

Важно помнить, что красота — понятие субъективное, поэтому праздник могут отмечать все — независимо от внешности, пола и возраста.

Помимо конкурсов красоты в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, визажисты, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

