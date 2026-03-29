В ГД рассказали, какие работники обязаны проходить медосмотр

Работодатель не имеет права требовать от сотрудника оплаты обязательного медосмотра или заставлять проходить его в случаях, которые не предусмотрены законодательством. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

«Если работодатель неправомерно отказывается оплачивать прохождение обязательного медицинского осмотра работником или требует прохождение осмотра в случаях, не предусмотренных законодательством, работник вправе обратиться с жалобой на действия работодателя и за защитой своих прав в территориальный орган Роструда - государственную инспекцию труда», - заявила она.

Как отметила Стенякина, «медосмотр обязателен только для отдельных категорий работников». Законодательством предусмотрено, продолжила она, что обязательные медосмотры могут быть предварительными, то есть при поступлении на работу, периодическими - в течение трудовой деятельности, внеочередными - по медицинским показаниям и постоянными - каждый рабочий день или смену, пишет ТАСС.

Депутат объяснила, что предварительные и периодические медосмотры обязаны проходить госслужащие, работники пищевой промышленности, общественного питания, торговли, медицинских и детских учреждений, работники на вредных производствах или с опасными условиями труда, а также сотрудники, должности которых связаны с движением транспорта и несовершеннолетние. Стенякина напомнила, что, «если медосмотр обязателен, работодатель не имеет права допустить к работе без него».