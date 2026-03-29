 
Общество

В ГД рассказали, какие работники обязаны проходить медосмотр

0

Работодатель не имеет права требовать от сотрудника оплаты обязательного медосмотра или заставлять проходить его в случаях, которые не предусмотрены законодательством. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

«Если работодатель неправомерно отказывается оплачивать прохождение обязательного медицинского осмотра работником или требует прохождение осмотра в случаях, не предусмотренных законодательством, работник вправе обратиться с жалобой на действия работодателя и за защитой своих прав в территориальный орган Роструда - государственную инспекцию труда», - заявила она.

Как отметила Стенякина, «медосмотр обязателен только для отдельных категорий работников». Законодательством предусмотрено, продолжила она, что обязательные медосмотры могут быть предварительными, то есть при поступлении на работу, периодическими - в течение трудовой деятельности, внеочередными - по медицинским показаниям и постоянными - каждый рабочий день или смену, пишет ТАСС.

Депутат объяснила, что предварительные и периодические медосмотры обязаны проходить госслужащие, работники пищевой промышленности, общественного питания, торговли, медицинских и детских учреждений, работники на вредных производствах или с опасными условиями труда, а также сотрудники, должности которых связаны с движением транспорта и несовершеннолетние. Стенякина напомнила, что, «если медосмотр обязателен, работодатель не имеет права допустить к работе без него». 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026