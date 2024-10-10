Новости

В Пскове пройдут круглый стол и ярмарка вакансий для участников СВО

Круглый стол и ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей состоятся 12 сентября в Пскове. Мероприятия пройдут в 10:00 и 11:00 соответственно на площадке фонда «Защитники Отечества» по Псковской области по адресу ул. Льва Толстого, 31а, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы Областного центра занятости населения

Круглый стол посвящен программам поддержки, льготам и возможностям для ветеранов боевых действий и членов их семей, а также программам переобучения и повышения квалификации. Власти региона совместно с образовательными учреждениями предлагают широкий спектр курсов и программ, позволяющих быстро освоить востребованные на рынке труда специальности. Это может быть как повышение квалификации по уже имеющейся профессии, так и полное переобучение с получением новой.

О мерах поддержки отдельных категорий участников СВО расскажут приглашенные эксперты — специалисты Всероссийского общества инвалидов и Социального фонда.

Ярмарка вакансий — это хороший шанс найти работу, которая будет приносить удовлетворение и стабильность. Участников ярмарки будут ждать более 20 работодателей, которые готовы предложить интересные вакансии. Среди них: ПАО «АВАР», ПАО «Россети Северо-«Запад», МП г. Пскова «Гороводоканал», АО «Псковэнергоагент», Псковская таможня, управление Росгвардии. На ярмарке будут работать и консультанты, которые помогут разобраться в тонкостях трудоустройства и подобрать оптимальный вариант. Здесь же будет возможность пройти экспресс-собеседование.

Мероприятия проводятся при участии Кадрового центра по Пскову и Псковскому району.