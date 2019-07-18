Недвижимость

В Псковской области проведут работы по государственной кадастровой оценке земельных участков

Управление Росреестра по Псковской области обращает внимание заявителей, что в соответствии с Федеральным законом 2020 году на территории Псковской области будут проводиться работы по государственной кадастровой оценке земельных участков следующих категорий:

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда.

По информации предоставленной ГБУ «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» до 1 января года определения кадастровой стоимости, то есть до 31 декабря 2019 года, осуществляется подготовка к проведению государственной кадастровой оценки земельных участков вышеуказанных категорий.

Также а территории Псковской области будут проводиться работы по государственной кадастровой оценке земельных участков следующих категорий:

земли населенных пунктов;

земли сельскохозяйственного назначения.

До 1 января года определения кадастровой стоимости, то есть в 2019 году и до 31 декабря 2020 года, осуществляется подготовка к проведению государственной кадастровой оценки таких земельных участков.

Росреестр сообщает, что в рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки осуществляет прием и рассмотрение в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 27.12.2016 года № 846, представленных правообладателями деклараций о характеристиках земельных участков всех указанных категорий.

Вся необходимая информация, в том числе нормативно-правовые документы, утвержденный график приема заявителей и деклараций о характеристиках объекта недвижимости, форма и примеры заполнения деклараций о характеристиках объектов недвижимости, контактные данные и др., размещена на официальном сайте бюджетного учреждения в разделе «Кадастровая оценка».