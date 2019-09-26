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Как уменьшить налоговые и арендные платежи за землю, рассказал псковичам эксперт

Что такое кадастровая стоимость объекта недвижимости, как она влияет на налоговые и арендные платежи, возможно ли её оспорить, и зачем в таком случае нужен юрист Псковской Ленте Новостей рассказал эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства – член Общественного совета при управлении Росреестра по Псковской области, юрист, кадастровый инженер, оценщик недвижимости, управляющий партнер компании «Земля и право», Виталий Козырев.

- Что такое кадастровая стоимость?

- Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости (земельного участка, объекта капитального строительства), определенная методами массовой оценки. Кадастровая стоимость объекта недвижимости является отправной точкой при расчёте ставки налогообложения, арендной платы, выкупной цены (при выкупе объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности), а также стоимости наследуемого имущества.

- С чем связано повышение налоговых и арендных платежей за землю для псковичей?

- На территории Псковской области в 2016 году проведена кадастровая оценка земельных участков. Результаты определения кадастровой стоимости утверждены Постановлениями Администрации Псковской области. И, начиная с 1 января 2017 года, для целей налогообложения и арендных платежей за землю, принимается кадастровая стоимость земельных участков. При этом, кадастровая стоимость большинства земельных участков повысилась более чем в 10 раз по сравнению с предыдущей оценкой.

- Возможно ли оспорить кадастровую стоимость?

- На основании статьи 24.18. Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими и юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре.

- Что является основанием для пересмотра кадастровой стоимости?

- Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости являются:

недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости;

установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

Таким образом, у собственников земельных участков существует эффективный способ снизить платежи по земельному налогу, у арендаторов земельных участков – арендную плату и выкупную стоимость земли. Данный способ обусловлен уменьшением кадастровой стоимости объектов недвижимости путем установления кадастровой стоимости в размере, равном их реальной рыночной стоимости.

При этом, статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии или решению суда, сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Кроме того, изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления ошибок, допущенных при определении его кадастровой стоимости, учитывается при определении налоговой базы, начиная с налогового периода, в котором была применена ошибочно определенная кадастровая стоимость.

Также, в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии или суда земельный налог может быть пересчитан, но не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом (п. 2.1 ст. 52 НК РФ). А излишне уплаченные суммы налога в связи с перерасчетом суммы налога, в т. ч. в результате изменения налоговой базы по налогу из-за установления рыночной стоимости земельного участка, можно будет зачесть в счет предстоящих платежей или вернуть по письменному заявлению налогоплательщика (п. 4 ст. 397, ст. 78, ст. 79 НК РФ).

- Почему стоит воспользоваться услугами специалиста по оспариванию кадастровой стоимости?

- Процедура оспаривания кадастровой стоимости — трудоёмкий и сложный процесс, а потому участие при этом грамотного специалиста, обладающего широкими познаниями в области юриспруденции и оценки недвижимости, — залог успеха при решении вопроса изменения кадастровой стоимости, разумеется, в сторону её уменьшения.

- Где искать таких специалистов?

- Входящие в штат компании «Земля и право» квалифицированные юристы готовы взять на себя все вопросы и сложности, связанные с изменением кадастровой стоимости объектов недвижимости. В команде присутствуют только высококвалифицированные специалисты в области оценки, экспертизы и оспаривания кадастровой стоимости. Каждый сотрудник юридически подкован и имеет большой практический опыт. Несмотря на уже имеющиеся обширные знания, мы продолжаем ежегодно повышать квалификацию.

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