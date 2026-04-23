Сердце Запсковья: почему ЖК «Новая фамилия» выгодно отличается от других новостроек Пскова?

На улице Инженерной, 106, там, где еще недавно находилась территория бывшего авторынка, началась новая глава в истории района. Группа компаний «ЛУГ-девелопмент» официально открыла продажи в жилом комплексе «Новая фамилия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил ведущий застройщик региона.

Фото здесь и видео далее: «ЛУГ-девелопмент»

Проект строится на балансе технологий и эстетики, где внимание уделяется как архитектуре и визуальному образу домов, так и современным решениям внутри жилого пространства.

Главное преимущество ЖК «Новая фамилия» — это его местоположение. В Пскове сложилась практика, что новые дома возводятся вдали от социальной инфраструктуры. Однако здесь у жильца все под рукой.

Инженерная улица — это сердце Запсковья. Комплекс строится внутри уже сложившегося, плотно заселенного и полностью готового района. Покупая квартиру здесь, человек не гадает, откроется ли через три года школа или поликлиника — все это уже работает.

Преимущества ЖК «Новая фамилия»:

Удобные выезды и транспортная доступность;

Квартальная застройка из четырех домов;

Повседневные маршруты — в шаге от дома;

Прекрасные виды на восходы, закаты и Псковский кремль.

Отметим, что застройщик выбрал для «Новой фамилии» кирпично-монолитную технологию, обеспечивающую высокий уровень надежности и комфорта.

Напомним, на данный момент стартовала продажа квартир на улице Инженерной, 106а в Пскове.

