 
Недвижимость

Суд определит собственника плодоовощного магазина на Рижском проспекте в Пскове 

Арбитражный суд Псковской области рассматривает иск фирмы «Дары природы» к министерству имущественных отношений Псковской области о признании права собственности на плодоовощной магазин №13 на Рижском проспекте, 46, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Скриншот из материалов дела

Данный магазин был приобретен до вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в 1992 году.

«В 1997 году на плане земельного участка данный магазин был зафиксирован как "Сарай" и, по данным экспертизы, имеет неразрывную, прочную связь с землей», - отметили в пресс-службе суда. Однако в управлении Росреестра по Псковской области отказали в регистрации объекта в ЕГРН, что послужило основанием для обращения в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 5 мая. Министерство в отзыве на иск указало, что спорное имущество выбыло из муниципальной собственности в 1992 году и являлось некапитальной вспомогательной постройкой, не подлежащей регистрации как объект недвижимости.

