Двух иностранцев обязали продать земельные участки в Печорском округе 

Печорский районный суд рассмотрел два гражданских дела по искам правительства Псковской области к гражданам Латвии и Эстонии об обязании произвести отчуждение принадлежащих им долей земельных участков, расположенных на приграничной территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона. 

Суд установил, что с 2017 года гражданину Эстонии на праве собственности принадлежит доля в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения в акционерном обществе «Приозерное», а гражданке Латвии с 2022 года - в акционерном обществе закрытого типа «Лавровское».

Согласно действующему в Российской Федерации законодательству, иностранные граждане обязаны произвести отчуждение земельного участка, расположенного на приграничной территории, в течение одного года со дня возникновения права, но ответчики этого не выполнили. 

По итогам рассмотрения гражданских дел суд обязал иностранных граждан произвести отчуждение на торгах (конкурсах, аукционах) принадлежащих им долей земельных участков, расположенных на приграничной территории Печорского муниципального округа, в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

