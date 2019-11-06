Недвижимость

Кадастровая оценка: как она проводится?

«Кадастровая оценка представляет собой совокупность процедур, направленных на определение кадастровой стоимости объекта недвижимости для налогообложения», - разъяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.

Кадастровая оценка проводится по решению уполномоченного регионального исполнительного органа государственной власти, который наделяет полномочиями. связанными с определением кадастровой стоимости, бюджетное учреждение. В Псковской области это ГБУ ПО «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» (БТИ).

«Государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет, за исключением внеочередной оценки, - отметила Ирина Ояотс. – Перечень объектов недвижимости, подлежащих оценке, формируется органом регистрации прав на основании решения о проведении оценки».

Оценка может быть проведена одновременно в отношении всех видов объектов недвижимости, а также всех категорий земель, расположенных на территории субъекта РФ.

В 2019 году на территории Псковской области проведены работы по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости (за исключением земельных участков).

В 2020 году будут проводиться работы по оценке земельных участков категории

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда.

Подготовка к проведению оценки осуществляется до 1 января года определения кадастровой стоимости. Сбор и обработка информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, осуществляется БТИ в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. Для сбора и обработки такой информации правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости. Итоговым документом, составленным по результатам определения кадастровой стоимости, является отчет.

Администрация Псковской области в течение 20 рабочих дней со дня получения отчета утверждает содержащиеся в нем результаты определения кадастровой стоимости путем принятия акта, который вступает в силу 1 января года, следующего за годом проведения оценки, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Орган регистрации прав в течение 20 рабочих дней со дня получения сведений о кадастровой стоимости, но не позднее 1 января года, следующего за годом ее определения, осуществляет внесение в Единый государственный реестр недвижимости таких сведений, в том числе о дне подачи заявления об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.

«Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лицами и физическими лицами, если они затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органами государственной власти и местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в комиссии по оспариванию кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Псковской области(180017, г. Псков, ул. Рабочая, д.11, каб.35, тел.: 8 (8112) 687433) или в суде», - отметила эксперт.

Обращаем внимание, что в связи с утверждением новых результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Псковской области обращение в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Псковской области по объектам недвижимости (зданиям, сооружениям, помещениям и др. (за исключением земельных участков)), с 01.01.2020 уже не представляется возможным. Дополнительно сообщаем, что комиссия по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) будет создана при комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.