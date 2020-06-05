Недвижимость

В Росреестре рассказали, зачем знать кадастровый номер объекта недвижимости

Нередко заявители не знают, внесены ли сведения об их объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), либо не знают кадастровые номера своих объектов, заявили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Росреестра.

При этом, как отметили в управлении, кадастровый номер - это уникальный номер объекта недвижимости, присвоенный ему при постановке на кадастровый учет. Зная кадастровый номер, можно посмотреть сведения об объекте недвижимости в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые доступны на главной странице сайта Росреестра.

При использовании справочной информации для просмотра доступна общие сведения по выбранному объекту недвижимости - это условный номер, дата постановки на кадастровый учет, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость.

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН.

«Если сведения об объекте недвижимости отсутствуют в ЕГРН и объекту не присвоен кадастровый номер, то с ним невозможно совершить сделку и зарегистрировать свое право в органе регистрации прав. В таком случае вы вправе обратиться с заявлением о внесении ранее учтенного объекта недвижимости в МФЦ. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на объект недвижимости», - подчеркнули в управлении Росреестра по Псковской области.