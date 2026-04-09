 
Недвижимость

Суд рассмотрит иск о демонтаже торгового объекта на Рижском проспекте в Пскове

0

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск администрации города Пскова к индивидуальному предпринимателю Михаилу Туманову о демонтаже нестационарного торгового объекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде. Объект расположен по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 42-а. 

Скриншот с Яндекс. Карты

Администрация и предприниматель заключили договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории Пскова. В ходе контрольных мероприятий администрация выявила, что предприниматель не осуществляет торговую деятельность с марта 2025 года. В связи с этим было направлено уведомление о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке. Администрация разъяснила обязанность по демонтажу нестационарного торгового объекта и в ноябре 2025 года вынесла постановление о сносе ларька. 

Предприниматель не исполнил требования администрации, что стало основанием для обращения в суд. Предварительное и судебное заседания по делу назначили на 5 мая. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026