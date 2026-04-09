Суд рассмотрит иск о демонтаже торгового объекта на Рижском проспекте в Пскове

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск администрации города Пскова к индивидуальному предпринимателю Михаилу Туманову о демонтаже нестационарного торгового объекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде. Объект расположен по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 42-а.

Администрация и предприниматель заключили договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории Пскова. В ходе контрольных мероприятий администрация выявила, что предприниматель не осуществляет торговую деятельность с марта 2025 года. В связи с этим было направлено уведомление о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке. Администрация разъяснила обязанность по демонтажу нестационарного торгового объекта и в ноябре 2025 года вынесла постановление о сносе ларька.

Предприниматель не исполнил требования администрации, что стало основанием для обращения в суд. Предварительное и судебное заседания по делу назначили на 5 мая.