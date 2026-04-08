Два гаража снесли на улице Крестки в Пскове

Два гаража демонтировали на улице Крестки в Пскове южнее дома №12, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.

Видео: контрольное управление администрации города Пскова

Демонтаж гаражей, расположенных в границах кадастрового квартала 60:27:0080101, произвели на основании постановлений администрации города Пскова от 20.09.2024 №1653, №1665 силами муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства города».

Гаражи разобрали и транспортировали для временного хранения на Рижский проспект, 72.