Недвижимость

Виталий Козырев рассказал об актуальных изменениях для владельцев недвижимости

Госдума, 22 апреля, в третьем, окончательном, чтении приняла проект закона о внесении изменений в закон о государственной регистрации недвижимости и отдельные законодательные акты Российской Федерации (законопроект № 962484-7).

Об основных изменениях, вносимых в действующее законодательство Российской Федерации, направленных на совершенствование системы государственной регистрации недвижимости, читателям Псковской Ленты Новостей рассказал эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства, юрист, кадастровый инженер, член Общественного совета при Управлении Росреестра по Псковской области, директор «Многофункционального центра недвижимости» («МФЦ недвижимости») Виталий Козырев.

- Виталий Михайлович, что содержит законопроект и на что он направлен?

- Законопроект содержит обширные изменения по совершенствованию государственной регистрации недвижимости и направлен на повышение качества и доступности госуслуг по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в частности, вводится большой блок изменений, касающийся вопросов кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Так, одновременно кадастровый учет и регистрация прав смогут осуществляться по заявлению нотариуса, если право на объект недвижимости возникло на основании нотариально удостоверенной сделки, в результате которой образован новый объект недвижимости. Вводится возможность проведения государственной регистрации договора аренды части здания - без представления технического плана в отношении части такого здания. Теперь окончание срока договора аренды или безвозмездного пользования в отношении земельного участка, предоставленного для строительства объекта недвижимости не будет являться основанием для приостановления кадастрового учета или регистрации права на объект незавершенного строительства.

Сокращаются сроки регистрации договоров долевого участия в строительстве. А дополнительным основанием для осуществления кадастрового учета или регистрации прав на недвижимое имущество будут являться решения третейских судов. Нормативно закрепляются пределы проведения государственными регистраторами правовой экспертизы при государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. Стоит отметить, что новеллы направлены на защиту от порой необоснованных решений госрегистраторов о приостановлении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав.

Развиваются электронные сервисы. Вводится возможность согласования границ земельного участка в процессе его межевания в электронном виде при условии наличия электронной подписи у всех участников. Также подать документы для уточнения границ земельных участков, учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости теперь можно будет через личный кабинет правообладателя на сайте Росреестра. Появится возможность заключения сделок с недвижимым имуществом через личный кабинет правообладателя на сайте Росреестра с использованием такого инструмента, как «Конструктор договоров», с помощью которого можно будет сформировать договор в зависимости от ситуации (например, купли-продажи, дарения и т. д.). Кроме того, улучшится процесс информационного взаимодействия кадастрового инженера и органа регистрации прав на недвижимое имущество за счет развития электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», он станет более прозрачным, доступным и эффективным.

Совершенствуется выездной прием документов для осуществления государственного кадастрового учета и/или регистрации прав на недвижимость. Вводится возможность подать заявление о государственном кадастровом учете, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество посредством выездного приема сотрудниками ФГБУ «ФКП Росреестра» или сотрудниками МФЦ предоставления государственных или муниципальных услуг. Выездной прием будет проводиться за плату, причем для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп и некоторых других граждан услуга будет бесплатной.

- Какие выводы можно сделать?

- В целом, поправки в действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее оборот и регистрацию недвижимого имущества, считаю позитивными изменениями, которые сократят сроки рассмотрения документов и позволят оптимизировать государственный кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, сделать эти процессы более удобными для граждан и юридических лиц.

Виталий Козырев