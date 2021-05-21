Недвижимость

Минстрой: Стоимость контрактов по капремонту не отразится на взносах россиян

Предложенная Минстроем России возможность изменения стоимости контрактов по капитальному ремонту из-за удорожания стройматериалов не отразится на взносах россиян. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Строительные материалы — одна из основных составляющих всех работ. И рост их стоимости напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта. Поэтому для того, чтобы не допустить срыва уже заключенных контрактов и соблюсти утвержденный график работ в домах, Минстрой предлагает разрешить изменение цены контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Это предложение касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами», — рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Минстрой следит за всеми региональными программами капитального ремонта и ежегодно проводит оценку их финансовой устойчивости. По ее результатам ведомство дает рекомендации главам регионов, предлагая перечень мер, которые можно предпринять для улучшения ситуации. В первую очередь, это применение современных и энергоэффективных технологий, которые позволяют оптимизировать стоимость работ.

Минстрой России выступает за информационную открытость и максимальное информирование граждан обо всем, что касается капитального ремонта. «Поэтому регионам следует уделять отдельное внимание информационному сопровождению — необходимо объяснять, как формируется фонд, как составляется план работ, в какие сроки они проводятся», - говорится в сообщении ведомства.