 
Недвижимость

Суд отказал в отмене результатов торгов на земельный участок в Пскове

Суд отказал «Первой управляющей компании Пскова» в признании недействительными результатов торгов по продаже земельного участка площадью 3 148 квадратных метров. Решение вынесли по делу № А52-3654/2025, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Скриншот с сервиса «Яндекс. Карты»

Участок расположен по адресу: город Псков, улица Индустриальная, дом 28.

Министерство имущественных отношений Псковской области провело электронный аукцион по продаже указанного земельного участка с видом разрешенного использования «Складские площадки». Аукцион признали несостоявшимся, так как поступила только одна заявка на участие от ООО «Первая управляющая компания Пскова».

После этого в адрес общества направили подписанный проект договора купли-продажи земельного участка. Общество направило заявление об отмене результатов торгов, указав, что земельный участок расположен в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Отмечено, что использование земельного участка по основному виду разрешенного использования и заключение договора купли-продажи не представляется возможным. 

Суд пришел к выводу, что аукционная документация содержала сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства и ограничениях в использовании земельных участков, и отметил, что, приняв участие в аукционе, общество согласилось с указанными ограничениями.

Суд не установил оснований для удовлетворения требования о признании результатов торгов недействительными.

