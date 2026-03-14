Здание «Завода ЭТО» в Пскове выставили на продажу за 235 млн рублей

Принадлежащее ОАО «Завод ЭТО» четырехэтажное здание в Пскове выставили на продажу за 235 миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе «Авито». Объект находится в историческом центре города на Советской улице. Его площадь составляет 21 000 кв. м. Это как минимум вторая публичная попытка продать здание: в 2021 году объявление о его продаже было опубликовано на той же платформе.

Как следует из ответа, полученного редакцией «Ведомости Северо-Запад» от управления информационной политики Псковской области, ОАО «Завод ЭТО» зарегистрировано в 1993 году В настоящее время основной вид деятельности предприятия – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В компании на запрос «Ведомостей» не ответили.

Согласно уставу предприятия от 2002 году, размещенному на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, на тот момент основным видом его деятельности было производство и реализация продукции технического назначения. В 2007 году на общем собрании акционеров ОАО были внесены изменения в устав — в разделе «Предмет деятельности общества» первым пунктом стала «сдача в наем собственного недвижимого имущества». Соответствующие изменения также указаны на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, сейчас предприятие ведет 20 видов деятельности, среди них — аренда, организация складов, операции с недвижимым имуществом. Производственные виды деятельности в данном перечне отсутствуют.

По данным Rusprofile, в 2024 году выручка предприятия составила 24,4 миллионов рублей, что на 6,5 % выше показателя предыдущего года, а чистая прибыль – 106 000 рублей после убытка в 2023 году. Как следует из данных сервиса 2ГИС, на территории предприятия ведут деятельность более 25 компаний, включая магазины, автосервисы и салоны красоты.

Ряд опрошенных изданием экспертов полагает, что инвестор на заводское здание найдется. «С точки зрения девелопмента локация выглядит потенциально привлекательной. Участок расположен в центральной части Пскова, рядом с ключевыми точками притяжения: Псковский кремль, городской ботанический сад и железнодорожный вокзал», – говорит директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов. По его словам, в текущих условиях наибольший интерес объект может представлять с позиции редевелопмента под жилье.

Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников в беседе с изданием выразил мнение, что в текущих реалиях потенциальный покупатель может рассмотреть этот объект как землю для строительства гостиницы или многофункционального центра с жилыми апартаментами. «Возможно, кто-то купит здание «про запас» для этих целей, а реализует проект во времена более низких кредитных ставок», – отметил эксперт.

В то же время Мельников подчеркнул, что пока не видит покупателей, которых могло бы заинтересовать заводское здание именно для организации промышленного производства. Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, рассказал, что ранее предпринимались попытки сохранить профильную деятельность предприятия. Но они провалились из-за высокой конкуренции на рынке электротехнического оборудования.

«В регионе работают предприятия, выпускающие аналогичную продукцию, например, завод «ЗЭТО» в Великих Луках, «Элтех» в Пскове», – отметил Зубов. Он обратил внимание, что в настоящее время практически все свободные площади предприятия «Завод ЭТО» сданы в аренду, и что по его данным, условия продажи подразумевают сохранение существующих договоров на срок не менее года.

При этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев выразил сомнения в том, что инвестор, готовый вложить 235 миллиона рублей в заводское здание, найдется. «Если этот объект не сносить, то в него потребуются существенные вложения. Здание «уставшее», требует текущего ремонта. Продается оно целиком и цена объекта выглядит несколько завышенной», – добавил он, отметив, что срок окупаемости инвестиций с учетом дополнительных затрат может составить несколько десятков лет.

Мурылев добавил, что условия исторического центра и нахождение в зоне ансамбля Кремля накладывают на девелопера много ограничений, например, по высотности зданий. Кроме того, любое строительство тщательно согласовывается с областным министерством по охране памятников. «Вкладывать 235 миллиона рублей в земельный участок, тратить деньги на снос, а потом строить жилые дома инвестору попросту будет невыгодно. Тем более, что в центре Пскова при желании можно найти свободные участки под строительство», – резюмировал бизнес-омбудсмен.