Недвижимость

Как безопасно купить комнату в квартире, рассказали псковичам

Как безопасно купить комнату в квартире, жителям Псковской области рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты по региону.

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты по Псковской области

«Покупка отдельной комнаты в квартире – самый бюджетный вариант приобретения жилья, однако при заключении сделок с такими объектами недвижимости могут возникнуть сложности. Чтобы правильно оформить покупку комнаты, необходимо учесть все тонкости и детали такой сделки», - предупредили псковичей.

Начать специалисты рекомендуют с проверки правоустанавливающих документов на жилье (договор купли-продажи, дарения, долевого участия и т. д.) и личных документов собственника (паспорт). Для того чтобы проверить право собственности на комнату, нужно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка позволяет подтвердить право собственности на любой объект недвижимости.

«В выписке из ЕГРН, в частности, будет указано, владеет ли продавец комнатой на праве собственности как самостоятельным объектом недвижимости или же является долевым собственником в праве общей долевой собственности на квартиру или комнату в коммунальной квартире», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты Валентина Морозова.

Выписка из ЕГРН является общедоступной, а сведения, содержащиеся в ней, актуальны на момент выдачи. Покупатель самостоятельно может заказать ее перед сделкой.

Важный момент, который отличает сделку с комнатой от сделки с квартирой, – продавцу необходимо соблюдать приоритетное право покупки. Это означает, что перед началом поиска стороннего покупателя продавец должен предложить купить его комнату соседям (собственникам других комнат в квартире). Такое предложение должно быть сделано в письменной форме с указанием цены и других условий. Если в течение месяца соседи не изъявят желания приобрести комнату, то продавец имеет право продать ее на тех же условиях любому другому лицу. То же самое касается продажи комнаты в коммунальной квартире, пояснили в Кадастровой палате.

Продавец комнаты в коммунальной квартире при обращении за государственной регистрацией перехода права собственности к покупателю обязан предоставить в орган регистрации отказ от права преимущественной покупки в случае, если договор заключен до истечения одного месяца со дня уведомления собственников других комнат коммунальной квартиры.

Если собственником комнаты является несовершеннолетний, то его отказ можно получить только с разрешения органов опеки и попечительства. В этом случае договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Кроме того, перед покупкой любой недвижимости, в том числе комнаты, необходимо проверить, нет ли на ней обременений и не наложены запреты и аресты. Информация об этом содержится в выписке из ЕГРН. Также можно проверить самого собственника – не ведется ли в отношении него судебных разбирательств и дел о банкротстве.

Рекомендуется также проверять наличие у собственника долгов за коммунальные услуги. Для этого нужно запросить у продавца справку из управляющей компании и оплаченные квитанции за последний месяц, посоветовали в Кадастровой палате.