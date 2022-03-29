Недвижимость

«Домклик» возобновляет онлайн-бронирование квартир в новостройках со скидкой на ипотеку Сбера до 0,5%

На сервисе «Домклик» от Сбербанка можно подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать и получить скидку при бронировании на ставку по ипотеке Сбера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, размер скидки на ставку составляет 0,3% или 0,5% годовых в зависимости от застройщика.

Акция была запущена в декабре прошлого года. С момента запуска функции бронирования квартир в новостройках к проекту подключилось более 600 жилых комплексов по всей России.

Срок бронирования — до 10 дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантировано не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.

Чтобы забронировать квартиру, выберите ее на «Домклик» и нажмите кнопку «Забронировать». После бронирования свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки, добавили в пресс-службе банка.

«Если нужна помощь в подборе квартиры в новостройке, оставьте заявку. Консультации, подбор квартир и помощь в оформлении сделки — бесплатные услуги "Домклик"», - предложили псковичам.