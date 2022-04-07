Недвижимость

Предприниматели продают недвижимость в Пскове за десятки миллионов рублей

В время кризисов недвижимость всегда начинает подрастать в цене. Некоторых бизнесменов на продажу толкают обстоятельства или желание сменить место жительства, поэтому всегда есть перспектива забрать «лакомый кусочек» с перспективой на будущее.

Фото: ЦДИ

На крайний случай, сдача помещений в аренду будет приносить хоть какой-то доход. А если нет, то можно выгодно продать этот актив, получить живые деньги, которые получится потратить на иной бизнес, инвестиции или на себя.

Другое дело, что с развитием интернет-торговли и удаленных профессий интерес к офисам и торговым павильонам уже не так велик. Крупный бизнес начинает экономить, поэтому там, где можно, сокращает количество арендуемых площадей. Аргумент сдавать недвижимость в аренду постепенно теряет вес, если речь идет не о производстве, объектах размещения или складах. Кроме того, есть еще один весомый подводный камень - поддержание недвижимости в надлежащем состоянии, необходимость следить за коммуникациями и оплачивать налоги, если арендаторы помещение занимать не спешат.

Редакция ЦДИ решила посмотреть, какой бизнес или крупные площади выставлены на продажу сейчас в Пскове на сайте бесплатных объявлений.