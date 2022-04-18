Недвижимость

Рост спроса на земельные участки зафиксировали в Псковской области

В Псковской области зафиксировали спрос на земельные участки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по региону.

В Псковской области в текущем году наблюдается активный рост количества обращений в рамках «дачной амнистии».

«В первом квартале этого года управление приняло 1 382 решения об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на отдельные объекты недвижимости в упрощенном порядке, большая часть решений принималась в отношении жилых домов (679). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 65%. Рост учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков составил 83%», - прокомментировала заместитель руководителя псковского Росреестра Елена Шефова.

Упрощенный порядок регистрации недвижимости распространяется на жилые и садовые дома, иные объекты, для возведения которых не требуется получение разрешения на строительство.

Как пояснили в Росреестре, в упрощенном порядке также регистрируются права на земельные участки, предоставленные до введения Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

Напомним, с 1 сентября 2021 года действует федеральный закон, позволяющий в упрощенном порядке зарегистрировать гаражную недвижимость (индивидуальные гаражи и участки под ними). В текущем году управление в рамках «гаражной амнистии» зарегистрировало права на четыре земельных участка и расположенные на них гаражи.