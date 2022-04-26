Недвижимость

Специалисты раскрыли способ продажи ипотечной квартиры

В случае необходимости сменить квартиру до погашения ипотеки, ее можно продать вместе с обязательствами. Об этой возможности напомнил заместитель управляющего Псковского отделения ПАО Сбербанк по розничному бизнесу Игорь Трепов в программе «Время недвижимости со Светланой Сибильковой» на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Продажу квартиры с обременением он назвал простым и частым процессом.

«Как специалист со стажем, - подтвердила Светлана Сибилькова, - говорю, что на разнице в стоимости квадратного метра еще и заработать можно, не потеряв на выплаченных процентах».

Также в эфире прозвучала информация о другой возможности совершить манипуляции с ипотекой. В частности, в процессе погашения кредита можно договориться с банкам об уменьшении ежемесячного взноса за счет изменения срока кредитования.

«Вопрос не на месяц, не на год, - отметил Игорь Трепов. - Нужно быть уверенным, что помимо ипотеки остаются деньги на коммунальные платежи и обычную жизнь. Чтобы не стоять перед выбором, поехать с детишками в отпуск раз в году или оплатить коммунальные услуги. Не должно быть такой альтернативы».