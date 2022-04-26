Недвижимость

Губернатор будет следить онлайн за строительством дома на Завеличенской под Псковом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал 26 апреля на строительной площадке дома №28 на улице Завеличенской в Псковском районе. Из-за проблем с финансированием застройщик несколько раз переносил срок сдачи объекта в эксплуатацию. Глава региона в целях защиты прав дольщиков взял вопрос реализации проекта под личный контроль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

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«Доложите, в какой стадии находятся работы на сегодняшний день», — спросил у участников рабочего выезда Михаил Ведерников.

Представитель подрядной организации ответил, что для продолжения строительства получены 50 млн рублей заемных средств, проведены первоочередные платежи и закуплены стройматериалы. Ранее было приобретено оборудование, которое сейчас попало под санкционные ограничения.

Сейчас на площадке задействованы 8 подрядных и субподрядных организаций, общая численность рабочих — около 60 человек. Планируется постепенное увеличение до 80 специалистов.

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По словам вице-губернатора Василия Осипова, работы развернуты по всем направлениям: ведутся монтаж и разводка инженерных сетей, пусконаладочные работы на лифтовом оборудовании.

Подготавливается площадка для благоустройства прилегающей территории. Для этого будет привлечена субподрядная организация. У дома установят детскую площадку, оборудуют тротуары и парковку.

На объекте установлены камеры видеонаблюдения. Михаил Ведерников поручил вывести изображение с них на его рабочее место, а также всем ответственным, чтобы следить за ходом строительства в режиме реального времени.

«Должен быть организован ежедневный контроль. Еженедельно докладывайте по выполнению графика строительства, каждые две недели будем проводить совещания. За этот объект каждый несет персональную ответственность. Степень готовности объекта высокая, нужно приложить максимум усилий для завершения стройки», — подчеркнул губернатор.