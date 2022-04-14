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Губернатор сообщил о планах сдать дом на улице Завеличенской под Псковом до конца лета

Дом на улице Завеличенской, 28 в Псковском районе планируют сдать до конца лета. Ситуацию со строительством объекта прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Строительство дома №28 на улице Завеличенской по состоянию на 24 марта. Фото: pskovzhilstroi.ru

«"Псковжилстрой" (как застройщик) по плану должен был завершить этот объект еще в ноябре прошлого года. Дом до сих пор не сдан, это справедливо вызывает обеспокоенность будущих жильцов. Ситуация следующая: застройщик в 2019 и 2020 года одновременно запустил реализацию сразу четырех проектов на улице Завеличенской по адресам: 6а, 18, 24 и 28. Это нормальные, адекватные планы в спокойные, мирные времена. Вместе с тем сначала рынок залихорадило из-за COVID-19, а сегодня - из-за санкций и ограничений. В результате собственных средств "Псковжилстроя" хватило только на три объекта. Они строятся в соответствии с графиком, а вот с домом на Завеличенской, 28 требуется дополнительная помощь», - рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Срок разрешения на строительство уже был продлен до июля текущего года, но, по словам Михаила Ведерникова, его придется продлить еще раз.

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«В деталях план действий сейчас такой: до 20 апреля "Псковжилстрой" при нашей поддержке привлечет 50 млн рублей на финансирование прокладки инженерных сетей, работу по наружней и внутренней отделке и кровлю. В мае из своих средств застройщик направит еще 30 млн рублей на закупку лифтов и установку окон. Мы прорабатываем механизм поддержки, по которому направим застройщику средства на благоустройство, закупку и установку газового оборудования - порядка 50 млн рулей на эти работы направят летом», - пояснил губернатор.

Он добавил, что на все виды работ подрядчики уже определены. Прогнозируемый срок сдачи объекта - конец августа. «"Псковжилстрой" свою стратегию работы, конечно, скорректирует, чтобы больше не оказываться в такой ситуации и не поводить людей. Перенастройка его работы уже идет», - заверил Михаил Ведерников.

Глава региона взял этот вопрос на личный контроль и пообещал информировать псковичей о ходе работ.