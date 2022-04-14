Губернатор сообщил о планах сдать дом на улице Завеличенской под Псковом до конца лета

Дом на улице Завеличенской, 28 в Псковском районе планируют сдать до конца лета. Ситуацию со строительством объекта прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Строительство дома №28 на улице Завеличенской по состоянию на 24 марта. Фото: pskovzhilstroi.ru
Срок разрешения на строительство уже был продлен до июля текущего года, но, по словам Михаила Ведерникова, его придется продлить еще раз.
«В деталях план действий сейчас такой: до 20 апреля "Псковжилстрой" при нашей поддержке привлечет 50 млн рублей на финансирование прокладки инженерных сетей, работу по наружней и внутренней отделке и кровлю. В мае из своих средств застройщик направит еще 30 млн рублей на закупку лифтов и установку окон. Мы прорабатываем механизм поддержки, по которому направим застройщику средства на благоустройство, закупку и установку газового оборудования - порядка 50 млн рулей на эти работы направят летом», - пояснил губернатор.
Он добавил, что на все виды работ подрядчики уже определены. Прогнозируемый срок сдачи объекта - конец августа. «"Псковжилстрой" свою стратегию работы, конечно, скорректирует, чтобы больше не оказываться в такой ситуации и не поводить людей. Перенастройка его работы уже идет», - заверил Михаил Ведерников.
Глава региона взял этот вопрос на личный контроль и пообещал информировать псковичей о ходе работ.