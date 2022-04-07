Недвижимость

Строящийся дом на улице Завеличенской под Псковом могут сдать с нарушением сроков

Строящийся дом №28 на улице Завеличенской в деревне Борисовичи могут сдать в эксплуатацию с нарушением сроков. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кириленок.

Строительство дома №28 на улице Завеличенской в Пскове по состоянию на 24 марта. Фото: pskovzhilstroi.ru

На сайте губернатора появилось обращение, опубликованное одним их дольщиков. По словам женщины, ключи от квартиры она должна была получить 7 ноября 2021 года. «Сроки все переносятся, материалы заменяются на более дешевые аналоги, крыша в первой секции течет. Мокрое все до первого этажа. О последствиях сырости, думаю, говорить не надо. Стройка практически не ведется. Конкурс на благоустройство территории проводился дважды - безрезультатно. Прошу отреагировать и разобраться», - написала псковичка.

В ответ на это обращение Андрей Кириленок заметил, что срок действия разрешения на строительство многоквартирного дома на сегодняшний день продлен до 8 июля 2022 года. При этом, по его словам, объект имеет высокую степень готовности. Строят дом три подрядчика: ООО «Интерьер-Стройсервис», ООО «Псков-Инвест» и ООО «СУ-27».

«Согласно представленным застройщиком графикам производства работ, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2022 года. Работы по устройству кровли первой секции запланированы на апрель. По информации застройщика, в настоящее время идет активная работа по привлечению средств для достройки объекта, проводится работа по поиску подрядной организации для выполнения работ по благоустройству прилегающей территории. Однако, с учетом темпов строительства объекта, а также объема незавершенных работ, комитетом прогнозируется нарушение планируемого застройщиком срока ввода объекта в эксплуатацию», - отметил Андрей Кириленок.

Он также добавил, что по завершению строительства объекта комитет проведет итоговую проверку соответствия построенного объекта капитального строительства и примененных строительных материалов проектной документации. «В случае выявления нарушений или дефектов они будут устранены застройщиком в установленном порядке», - заверил председатель профильного комитета.