Недвижимость

Почти 20 тысяч предпринимателей воспользовались отраслевым решением «СберБизнес.Недвижимость»

Сбер проанализировал работу первого отраслевого решения «СберБизнес.Недвижимость», которое было запущено в конце прошлого года. Адаптированной под отрасль версией интернет-банка воспользовались уже почти 20 тысяч предпринимателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«СберБизнес.Недвижимость» разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости. Чаще всего решением пользуются клиенты, у которых в собственности торговое или офисное помещение: клиентов с такими активами среди пользователей — более 40%. Самый востребованный раздел внутри «СберБизнес.Недвижимость» — сервис по размещению объявлений на Домклик.

«"СберБизнес.Недвижимость" позволяет управлять бизнесом в формате единого окна в интернет-банке, и многие наши клиенты уже оценили удобство такого подхода. В отраслевом решении собрано и все необходимое для выполнения рутинных задач, и специальные возможности для арендодателей. Например, управление объектами недвижимости и договорами аренды, поиск арендаторов и размещение объявлений через сервис Домклик, выставление счетов арендаторам, информирование их о задолженностях, оплата коммунальных услуг по объектам недвижимости, проверка контрагентов, конструктор документов и другие сервисы. "СберБизнес.Недвижимость" в 3–5 раз снижает трудозатраты предпринимателя и сокращает количество рутинных действий. Это происходит благодаря автоматизации процессов выставления счетов и сверки. Кроме того, предпринимателям не нужно переключаться между несколькими сервисами или приложениями, а также тратить время на перенос информации. Если говорить про экономию денег, то при наличии платного пакета клиент тратит в 4 раза меньше, чем при использовании аналогичных продуктов по отдельности», - отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Недавно была добавлена возможность формирования бесплатных геоаналитических отчетов. Это позволяет подбирать новые объекты недвижимости или оценивать потенциал имеющихся, основываясь на данных о локации. Подключить отраслевое решение «СбеБизнес.Недвижимость» можно бесплатно в интернет-банке «СберБизнес».