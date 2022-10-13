Недвижимость

Псковичам рассказали, как получить выписку об отсутствии недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах или их отсутствие, содержится в «Выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости». Эта выписка может понадобиться для актуализации сведений по объектам и гражданам, имеющим право на наследство, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате Псковской области.

В выписке отображается: вид объекта, его кадастровый номер, назначение объекта недвижимости, виды разрешенного использования объекта недвижимости, адрес объекта, площадь, вид права, доля в праве, дата государственной регистрации, номер государственной регистрации, дата государственной регистрации прекращения права, ограничение прав и обременение.

«Данная выписка содержит сведения ограниченного доступа. Её вы можете получить, только если являетесь правообладателем (представителем) или наследником», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

За более подробной информацией следует обращаться по телефону 8(8112) 649-301, доб. 21-20.